Россияне назвали неоправданно высокими зарплаты чиновников
Слишком большой доход, по мнению граждан, также получают риелторы, юристы и менеджеры по продажам.
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Большинство россиян считают, что чиновники получают неоправданно высокие зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", в котором приняли участие более пяти тысяч респондентов из всех регионов страны.
"Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Ещё 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. 29% жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов", — цитирует РИА "Новости" вывод исследователей.
Кроме того, по мнению 22% опрошенных, слишком много за свою работу получают юристы, а 21% респондентов отметили в этом вопросе менеджеров по продажам и IT-специалистов. Меньше 20% участников опроса считают, что очень высокие заработки у маркетологов (17%) и дизайнеров (11%). Также 5% россиян сказали о слишком больших зарплатах у бухгалтеров, 4% — у врачей, 1% — у инженеров и 1% — у преподавателей.
Говоря о том, сколько представители этих профессий должны зарабатывать, россияне назвали приемлемой зарплату в размере около 88,9 тысячи рублей в месяц у чиновников, 103,2 тысячи — у топ-менеджеров, 76,6 тысячи — у риелторов. Больше всего, по мнению опрошенных, могут зарабатывать IT-специалисты — 108,6 тысячи рублей в месяц.
Ранее Лайф рассказывал, что составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства. Среди 5000 рассмотренных вариантов зарплаты нередко превышают планку в 100 000 рублей.
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