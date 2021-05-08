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"Желают смерти и инсульта": Сестру Бузовой затравили в соцсетях, пока певица лежит в больнице

Чтобы спастись от нападок, инста-диве даже пришлось закрыть комментарии и перестать читать директ.

8 мая 2021, 04:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/annabuzova/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">annabuzova</a></p>

Фото © Instagram / annabuzova

Певица и телеведущая Ольга Бузова второй день находится в больнице. Причины её госпитализации держат в секрете: ни пиар-директор, ни мать, ни сама экс-звезда "Дома-2" на связь не выходят и комментариев не дают. Фанаты в растерянности разрывают соцсети её близких вопросами.

Младшую сестру артистки Анну буквально атаковали в соцсетях с требованием рассказать, что случилось с Ольгой. Однако родственница звезды игнорирует вопросы любопытных. Из-за чего поклонники Бузовой-старшей приходят в ярость. Анна пожаловалась на обидчиков в "Инстаграме". Там поддержали инста-диву и посоветовали не обращать внимания на хейтеров.

Кадр из видео © Instagram / annabuzova

Кадр из видео © Instagram / annabuzova

"Стараюсь не реагировать. Плохо получается, особенно когда смерти желают или повторного инсульта. Это сложно не воспринимать", — грустно ответила Бузова-младшая в комментариях.

Еле говорящая Ольга Бузова впервые вышла на связь после тайной госпитализации

Еле говорящая Ольга Бузова впервые вышла на связь после тайной госпитализации

Из-за травли Анне даже пришлось закрыть комментарии к фото и игнорировать личные сообщения в "Инстаграме".

Ранее Лайф писал о том, что в команде Бузовой подтвердили госпитализацию певицы и рассказали о её состоянии.

Авторы
Юлия Коновалова

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