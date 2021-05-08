"Варвары поломали все плиты": Неизвестные разгромили военный мемориал в Туапсе
Злоумышленники разбили памятные таблички стелы.
На Кубани вандалы разгромили мемориал Великой Отечественной войны. Видео © Соцсети
Вандалы разгромили мемориал "Стойкости комсомольской" на вершине горы Семашхо, установленный в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года. Злоумышленников разыскивают, сообщается на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.
"Согласно имеющейся информации, разбиты памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, являвшейся составной частью битвы за Кавказ", — уточнили в управлении.
Произошедшее возмутило местных жителей. Следователи начали проверку по факту случившегося, вандалов разыскивают.
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А ранее Лайф писал, что в городе Артёме Приморского края неизвестные разрисовали памятник героям Великой Отечественной войны. На опубликованных мэрией фото видно, что пострадали таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы. Вандалы разрисовали лица героев чёрным маркером.
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