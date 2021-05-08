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Доктор Мясников назвал "мужской" признак рака

И посоветовал, что делать, если этот симптом обнаружен.

8 мая 2021, 05:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJJrZ0xBNTF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dr.Myasnikov.ru</a></p>

Фото © Instagram / Dr.Myasnikov.ru

Железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Она опасна как для сильной половины человечества, так и для женщин. Но причины пониженного уровня гемоглобина могут быть разные, заявил в эфире телеканала "Россия-1" врач и ведущий Александр Мясников.

По словам медика, низкий уровень гемоглобина в крови у женщин можно объяснить регулярными потерями крови по естественным причинам. А вот у мужчин объяснение может быть намного страшнее.

"Если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чём причина. И у женщин надо думать, но у них она налицо. <…> У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология", — пояснил Мясников.

Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя

Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя

Медик посоветовал мужчинам при любой степени железодефицита обращаться за помощью к специалистам: гастроскопия, колоноскопия. Нельзя пропустить рак, полип, язву.

Ранее Лайф писал о том, что Мясников рассказал о "тихом убийце", который медленно разрушает кости.

Авторы
Юлия Коновалова

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