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Новак назвал сроки завершения ускоренной догазификации в России

Согласно плану, будет создан единый оператор, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка.

8 мая 2021, 06:11

Выполнить поручение президента РФ об ускоренной догазификации до 2023 года домовладений в газифицированных населённых пунктах поможет утверждённая правительством дорожная карта. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что, согласно плану, будет создан единый оператор газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка, а также единое окно для подключения. Кроме того, разработают и внедрят единые стандарты строительства газораспределительных сетей. Новак подчеркнул, что это поможет "в соответствии с поручением президента до 2023 года провести ускоренную догазификацию, то есть доведение газа до границы участка в уже газифицированных населённых пунктах". Всё это будет сделано за счёт средств операторов, а не граждан.

Глава Минэнерго: Площадь домов не влияет на участие в программе газификации

Глава Минэнерго: Площадь домов не влияет на участие в программе газификации

"Будет определён минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность злоупотребления и завышения цены на строительство в границах участка", — сказал вице-премьер.

Он отметил, что доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома не будет являться критерием для безвозмездного подключения.

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Кабмин ускорит подключение частных домов к электросетям

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Глава государства отметил, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. Он подчеркнул, что лично проследит за исполнением поставленной задачи.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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