В Минюсте США разъяснили, как будут бороться "с эпидемией вооружённого насилия"

Министерство юстиции США озвучило ряд предложений по контролю за распространением оружия. Заявление представлено на сайте ведомства.

"Мы стремимся предпринимать разумные шаги по борьбе с эпидемией вооружённого насилия... Предложенные правила позволят предотвратить попадание оружия в чужие руки, упростят правоохранительным органам отслеживание оружия, которое использовалось для совершения преступлений, и одновременно защитят права законопослушных американцев", — отмечается в сообщении.

В предложениях есть правило, согласно которому розничных продавцов оружия обяжут проверять биографические данные покупателя перед продажей наборов, созданных для самостоятельной сборки. Также, согласно планам, производители будут обязаны проставлять серийный номер на ствольной коробке оружия, чтобы его можно было легко отследить. Предложения касаются и лицензированных на федеральном уровне дилеров оружия. Указывается, что для сокращения "стволов-призраков" министерство предлагает установить требование ставить серийный номер к 3D-печатным пистолетам или другому несерийному огнестрельному оружию.

Также ведомство впервые с 1968 года предложило обновить определение "огнестрельное оружие" и определение его частей, таких как "ствольная коробка".

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