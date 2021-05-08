Оскорбил ребёнка: в Киеве избили и заживо сожгли бездомного мужчину

В Киеве двое местных жителей заживо сожгли бездомного мужчину за то, что тот якобы оскорбил сына одного из них. Как сообщает пресс-служба МВД Украины, от полученных ожогов пострадавший скончался в больнице.

Инцидент произошёл 6 мая на проспекте Георгия Гонгадзе в заброшенном доме, где ютился бездомный мужчина. В тот день между горожанами вспыхнул конфликт, в результате которого двое мужчин сильно избили жертву, а затем облили воспламеняющейся жидкостью.

"В недострой к 41-летнему мужчине пришли двое местных жителей, они избили его, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли. В течение двух часов мы установили личности этих мужчин и задержали по месту их проживания", — отметили в ведомстве.

Злоумышленниками оказались двое жителей Киева 1997 и 2002 года рождения. Свои действия задержанные объяснили тем, что погибший якобы оскорбил сына одного из них. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство, совершённое с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц", им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Лайф писал о дикой истории, произошедшей в Бурятии. Там 14-летний подросток заживо сжёг соседа-пенсионера в его собственном доме. Вместе с двумя молодыми людьми школьник ворвался к пожилому мужчине домой и стал избивать его, а на следующее утро подросток решил завершить расправу поджогом.

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