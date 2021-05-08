В Госдепе призвали к прекращению насилия в Восточном Иерусалиме

Госдепартамент США выразил обеспокоенность ситуацией в Восточном Иерусалиме, в связи с чем призвал стороны к деэскалации и прекращению насилия. Об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы ведомства Неда Прайса.

"США крайне обеспокоены продолжающимися столкновениями в Иерусалиме. Это включает нападения на израильских солдат и ответные нападения на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, которые мы недвусмысленно осуждаем", — говорится в заявлении.

Прайс подчеркнул, что американская сторона призывает должностные лица Израиля и Палестины действовать в целях деэскалации напряжённости. Вашингтон указывает, что все стороны должны проявлять сдержанность, воздержаться от провокаций и риторики.

Глава пресс-службы Госдепа также добавил, что в ведомстве обеспокоены из-за потенциального выселения палестинских семей в районах Шейх-Джаррах и Сильван, многие из которых жили в своих домах поколениями.

"Как мы неоднократно заявляли, важно избегать шагов, которые усугубляют напряжённость или уводят нас дальше от мира. Это включает выселения в Восточном Иерусалиме, поселенческую деятельность, снос домов и теракты", — заключил Прайс.

Как ранее писал Лайф, около 200 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими возле Храмовой горы и в квартале Шейх-Джаррах в Иерусалиме, где по решению суда проводится выселение нескольких арабских семей. Израильские силовики пустили в ход светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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