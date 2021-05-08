Эти парни тренируются каждое утро, хвастаясь мускулистыми торсами, и их возраст вас шокирует

Группа пенсионеров из города Ханчжоу, Китай, не тяготится своим возрастом и положением. Вместо этого они придумали, как скрасить серые будни, пишет Worldofbuzz. Каждое утро "старики-разбойники" отправляются в ближайший парк, чтобы доводить свои тела до совершенства.

Фото © Facebook / China Daily

Используя спортивное оборудование на местной площадке, они качают мышцы и наслаждаются обществом своих приятелей. И мало кто из залюбовавшихся мускулистыми спортивными мужчинами прохожих заподозрит, что им по 70 лет.

Фото © Facebook / China Daily

Снимки с эффектными пенсионерами появились в соцсетях, где не восхититься ими просто не могли. При этом старички вдохновили не только пользователей постарше, но и молодых людей, которые сочли их пример лучшей пропагандой здорового образа жизни.

Фото © Facebook / China Daily

Отличная работа для такого возраста Matthew Miller

Продолжайте в том же духе и покажите молодёжи во всём мире, насколько важны здоровье и спорт John Petryk

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