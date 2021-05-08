Блогерша превращается в различных звёзд, и магия тут ни при чём — всё дело в ловких руках и косметике

Лисс Лакао из Лондона, Великобритания, шесть лет работает визажистом, создавая сложные и необычные образы, пишет Metro

Фото © Instagram / liss_makeup_

Однако недавно 28-летняя девушка поняла, что можно повысить планку и начать буквально рисовать на себе новые лица

Фото © Instagram / liss_makeup_

Визажистка принялась при помощи косметики превращаться в звёзд мировой величины, быстро набрав больше 26 тыс. подписчиков в "Инстаграме"

Фото © Instagram / liss_makeup_

Она уже побывала двойником Ким Кардашьян, Эмми Уайнхаус, королевы Елизаветы II, Эминема, Джона Траволты, Мэрилина Мэнсона, Оззи Осборна и Post Malone

Фото © Instagram / liss_makeup_

Лисс любит разыгрывать своих друзей, звоня им по FaceTime в виде знаменитости, но иногда ей достаётся от смартфона, когда тот не узнаёт её с макияжем и отказывается давать доступ

Фото © Instagram / liss_makeup_

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