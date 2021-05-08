Блогерша превращается в различных звёзд, и магия тут ни при чём — всё дело в ловких руках и косметике
Девушке удаётся обманывать не только друзей, с которыми она созванивается по FaceTime, но и распознавание лица на смартфоне.
Лисс Лакао из Лондона, Великобритания, шесть лет работает визажистом, создавая сложные и необычные образы, пишет Metro
Однако недавно 28-летняя девушка поняла, что можно повысить планку и начать буквально рисовать на себе новые лица
Визажистка принялась при помощи косметики превращаться в звёзд мировой величины, быстро набрав больше 26 тыс. подписчиков в "Инстаграме"
Она уже побывала двойником Ким Кардашьян, Эмми Уайнхаус, королевы Елизаветы II, Эминема, Джона Траволты, Мэрилина Мэнсона, Оззи Осборна и Post Malone
Лисс любит разыгрывать своих друзей, звоня им по FaceTime в виде знаменитости, но иногда ей достаётся от смартфона, когда тот не узнаёт её с макияжем и отказывается давать доступ
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