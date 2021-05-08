10 голливудских актрис, которые блистали в конце 90-х, но сейчас от былой славы не осталось и следа

Мы восхищались их красотой и талантом, а кинокритики сулили им головокружительный успех, но даже в Голливуде есть лимит на суперзвёзд.

Дениз Ричардс (50 лет)

Кадр из фильма "Звёздный десант" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / deniserichards

В конце 1990-х Дениз Ричардс достигает пика своей популярности. В 1997 году 26-летняя актриса играет одну из главных ролей в фантастическом боевике Пола Верховена "Звёздный десант". В 1998 году на экраны выходит эротический триллер "Дикость" с её участием. А ещё год спустя Ричардс становится ни много ни мало девушкой Бонда в фильме "И целого мира мало". В XXI веке её карьера пошла на спад. Сейчас звезде достаются в основном малозначимые роли в телесериалах. За прошедший период Дениз успела дважды выйти замуж и трижды стать матерью.

Эмманюэль Беар (57 лет)

Кадр из фильма "Миссия невыполнима" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / emmanuellebeart

В 1996 году на экраны выходит "Миссия невыполнима" Брайана Де Пальмы. Главную мужскую роль в фильме исполнил Том Круз, женскую — 33-летняя француженка Эмманюэль Беар. После этого она так же ярко блеснёт на широком экране лишь однажды — в мюзикле "8 женщин" 2001 года. А спустя два года снова заставит говорить о себе, но уже по другому поводу: номер журнала Elle тиражом 550 тысяч экземпляров с её откровенной фотосессией разойдётся за рекордные три дня. Беар продолжает сниматься в кино, но уже гораздо реже и не столь успешно. У неё трое детей и два бывших мужа.

Дженнифер Лав Хьюитт (42 года)

Кадр из фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / jenniferlovehewitt

Все свои самые заметные роли Лав Хьюитт исполнила в конце 1990-х — начале 2000-х: Сара Ривз в сериале "Нас пятеро" (1995–1999 годы), Джулия Джеймс в хорроре "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997 год) и его продолжении (1998 год), Венди в фильме "Сердцеедки" (2001 год). С 2005 по 2010 год также выходил сериал "Говорящая с призраками" с её участием, за роль в котором она удостоилась двух премий "Сатурн". Сейчас об актрисе почти не слышно. У неё есть муж и двое детей, которым она посвящает большую часть времени.

Доминик Суэйн (40 лет)

Кадр из фильма "Лолита" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / itsdominiqueswain

В 1997 году выходят сразу два громких фильма с 17-летней Суэйн: "Лолита" по одноимённому роману Набокова и "Без лица" Джона Ву. Затем актриса снималась, как правило, в малобюджетных независимых фильмах. В 2006 году Суэйн засветилась в картине "Альфа Дог" с Джастином Тимберлейком. Она продолжает сниматься, но успешными её последние роли не назовёшь.

Нив Кэмпбелл (47 лет)

Кадр из фильма "Крик" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / nevecampbell

На самом деле Кэмпбелл никуда не исчезала — просто она стала заложницей франшизы "Крик". Актрисе было 23 года, когда на экраны вышла первая часть популярного хоррора. Затем она снялась ещё в трёх фильмах серии, а в 2022 году увидит свет уже пятая картина. Другими ролями актриса массовому зрителю не запомнилась. В копилку её творческих удач можно занести разве что участие в сериале "Карточный домик" (2016–2017 годы).

Мина Сувари (42 года)

Промо к фильму "Красота по-американски" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / menasuvari

Актриса стала популярной после "Американского пирога" и закрепила успех в "Красоте по-американски". Оба фильма вышли в 1999 году, когда Мине было 20 лет. Эти роли могли положить начало отличной карьере, но, несмотря на обширную фильмографию Мины, ничего столь же заметного больше в ней так и не появилось. Зато девушка успела сменить трёх мужей, а совсем недавно стала мамой.

Алисия Сильверстоун (44 года)

Алисия в 1995-м (слева) и 2021 году. Фото © Instagram / aliciasilverstone

Помните фильм "Бестолковые" 1995 года? А "Взрыв из прошлого", который вышел в 1999-м? В обоих блистала молодая и подающая надежды актриса Алисия Сильверстоун. И даже если эти названия ни о чём вам не говорят, то кинокомикс "Бэтмен и Робин" 1997 года, где ей досталась роль Бэтгёрл, вы уж точно смотрели. В 2000-х карьера актрисы пошла на спад. Она продолжает сниматься, но это уже совсем другая история. Алисия также защищает права животных и в одиночку воспитывает сына.

Вайнона Райдер (49 лет)

Кадр из фильма "Прерванная жизнь" © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / Associated Press

Вайноне Райдер на протяжении всех 1990-х годов доставались роли одна лучшей другой. На исходе десятилетия она сыграла в драме "Прерванная жизнь" вместе с Анджелиной Джоли. На тот момент Райдер была одной из самых успешных голливудских актрис, чего о ней не скажешь сейчас. После "Осени в Нью-Йорке" (2000 год) и анимационного "Помутнения" (2006 год) Вайнона не получала серьёзных предложений от продюсеров. Она играла второстепенных персонажей, героинь сериалов, озвучивала мультфильмы и снималась в клипах, но пик её карьеры, как оказалось, остался в прошлом.

Сара Мишель Геллар (44 года)

Кадр из сериала "Баффи — истребительница вампиров" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / sarahmgellar

Хрупкая, но боевая блондинка Баффи, истреблявшая вампиров на рубеже 1990–2000-х, навсегда заняла место в сердце российского телезрителя. Фанаты Сары Мишель Геллар, кроме того, вспомнят её роли в ужастиках "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и "Крик-2", а также драме "Жестокие игры". Эти картины тоже вышли в конце 1990-х. Что было потом? В целом ничего существенного, кроме участия в телесериалах. Зато у актрисы всё хорошо с семейной жизнью: есть муж и двое детей.

Шеннен Доэрти (50 лет)

Кадр из сериала "Зачарованные" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / theshando

В конце 1990-х завершался горячо любимый в России сериал "Беверли-Хиллз 90210" и начинался другой суперхит отечественного телевидения — "Зачарованные". В обоих Доэрти сыграла главные роли. Ничего более запоминающегося в её карьере не произошло. Зато в жизни актрисы событий хватало. Она трижды разводилась, а в 2015 году узнала, что у неё рак груди. В какой-то момент болезнь отступила, но в прошлом году Шеннен рассказала, что опухоль вернулась.

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