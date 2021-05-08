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10 голливудских актрис, которые блистали в конце 90-х, но сейчас от былой славы не осталось и следа

Вот как они выглядят и чем занимаются сейчас.

8 мая 2021, 07:30

Кадр из фильма "Лолита" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / itsdominiqueswain

Мы восхищались их красотой и талантом, а кинокритики сулили им головокружительный успех, но даже в Голливуде есть лимит на суперзвёзд.

Дениз Ричардс (50 лет)

Кадр из фильма "Звёздный десант" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / deniserichards

Кадр из фильма "Звёздный десант" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / deniserichards

В конце 1990-х Дениз Ричардс достигает пика своей популярности. В 1997 году 26-летняя актриса играет одну из главных ролей в фантастическом боевике Пола Верховена "Звёздный десант". В 1998 году на экраны выходит эротический триллер "Дикость" с её участием. А ещё год спустя Ричардс становится ни много ни мало девушкой Бонда в фильме "И целого мира мало". В XXI веке её карьера пошла на спад. Сейчас звезде достаются в основном малозначимые роли в телесериалах. За прошедший период Дениз успела дважды выйти замуж и трижды стать матерью.

Эмманюэль Беар (57 лет)

Кадр из фильма "Миссия невыполнима" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / emmanuellebeart

Кадр из фильма "Миссия невыполнима" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / emmanuellebeart

В 1996 году на экраны выходит "Миссия невыполнима" Брайана Де Пальмы. Главную мужскую роль в фильме исполнил Том Круз, женскую — 33-летняя француженка Эмманюэль Беар. После этого она так же ярко блеснёт на широком экране лишь однажды — в мюзикле "8 женщин" 2001 года. А спустя два года снова заставит говорить о себе, но уже по другому поводу: номер журнала Elle тиражом 550 тысяч экземпляров с её откровенной фотосессией разойдётся за рекордные три дня. Беар продолжает сниматься в кино, но уже гораздо реже и не столь успешно. У неё трое детей и два бывших мужа.

Дженнифер Лав Хьюитт (42 года)

Кадр из фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / jenniferlovehewitt

Кадр из фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / jenniferlovehewitt

Все свои самые заметные роли Лав Хьюитт исполнила в конце 1990-х — начале 2000-х: Сара Ривз в сериале "Нас пятеро" (1995–1999 годы), Джулия Джеймс в хорроре "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997 год) и его продолжении (1998 год), Венди в фильме "Сердцеедки" (2001 год). С 2005 по 2010 год также выходил сериал "Говорящая с призраками" с её участием, за роль в котором она удостоилась двух премий "Сатурн". Сейчас об актрисе почти не слышно. У неё есть муж и двое детей, которым она посвящает большую часть времени.

Доминик Суэйн (40 лет)

Кадр из фильма "Лолита" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / itsdominiqueswain

Кадр из фильма "Лолита" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / itsdominiqueswain

В 1997 году выходят сразу два громких фильма с 17-летней Суэйн: "Лолита" по одноимённому роману Набокова и "Без лица" Джона Ву. Затем актриса снималась, как правило, в малобюджетных независимых фильмах. В 2006 году Суэйн засветилась в картине "Альфа Дог" с Джастином Тимберлейком. Она продолжает сниматься, но успешными её последние роли не назовёшь.

Нив Кэмпбелл (47 лет)

Кадр из фильма "Крик" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / nevecampbell

Кадр из фильма "Крик" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / nevecampbell

На самом деле Кэмпбелл никуда не исчезала — просто она стала заложницей франшизы "Крик". Актрисе было 23 года, когда на экраны вышла первая часть популярного хоррора. Затем она снялась ещё в трёх фильмах серии, а в 2022 году увидит свет уже пятая картина. Другими ролями актриса массовому зрителю не запомнилась. В копилку её творческих удач можно занести разве что участие в сериале "Карточный домик" (2016–2017 годы).

Мина Сувари (42 года)

Промо к фильму "Красота по-американски" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / menasuvari

Промо к фильму "Красота по-американски" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / menasuvari

Актриса стала популярной после "Американского пирога" и закрепила успех в "Красоте по-американски". Оба фильма вышли в 1999 году, когда Мине было 20 лет. Эти роли могли положить начало отличной карьере, но, несмотря на обширную фильмографию Мины, ничего столь же заметного больше в ней так и не появилось. Зато девушка успела сменить трёх мужей, а совсем недавно стала мамой.

Алисия Сильверстоун (44 года)

Алисия в 1995-м (слева) и 2021 году. Фото © Instagram / aliciasilverstone

Алисия в 1995-м (слева) и 2021 году. Фото © Instagram / aliciasilverstone

Помните фильм "Бестолковые" 1995 года? А "Взрыв из прошлого", который вышел в 1999-м? В обоих блистала молодая и подающая надежды актриса Алисия Сильверстоун. И даже если эти названия ни о чём вам не говорят, то кинокомикс "Бэтмен и Робин" 1997 года, где ей досталась роль Бэтгёрл, вы уж точно смотрели. В 2000-х карьера актрисы пошла на спад. Она продолжает сниматься, но это уже совсем другая история. Алисия также защищает права животных и в одиночку воспитывает сына.

Вайнона Райдер (49 лет)

Кадр из фильма "Прерванная жизнь" © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / Associated Press

Кадр из фильма "Прерванная жизнь" © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / Associated Press

Вайноне Райдер на протяжении всех 1990-х годов доставались роли одна лучшей другой. На исходе десятилетия она сыграла в драме "Прерванная жизнь" вместе с Анджелиной Джоли. На тот момент Райдер была одной из самых успешных голливудских актрис, чего о ней не скажешь сейчас. После "Осени в Нью-Йорке" (2000 год) и анимационного "Помутнения" (2006 год) Вайнона не получала серьёзных предложений от продюсеров. Она играла второстепенных персонажей, героинь сериалов, озвучивала мультфильмы и снималась в клипах, но пик её карьеры, как оказалось, остался в прошлом.

Сара Мишель Геллар (44 года)

Кадр из сериала "Баффи — истребительница вампиров" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / sarahmgellar

Кадр из сериала "Баффи — истребительница вампиров" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / sarahmgellar

Хрупкая, но боевая блондинка Баффи, истреблявшая вампиров на рубеже 1990–2000-х, навсегда заняла место в сердце российского телезрителя. Фанаты Сары Мишель Геллар, кроме того, вспомнят её роли в ужастиках "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и "Крик-2", а также драме "Жестокие игры". Эти картины тоже вышли в конце 1990-х. Что было потом? В целом ничего существенного, кроме участия в телесериалах. Зато у актрисы всё хорошо с семейной жизнью: есть муж и двое детей.

Шеннен Доэрти (50 лет)

Кадр из сериала "Зачарованные" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / theshando

Кадр из сериала "Зачарованные" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / theshando

В конце 1990-х завершался горячо любимый в России сериал "Беверли-Хиллз 90210" и начинался другой суперхит отечественного телевидения — "Зачарованные". В обоих Доэрти сыграла главные роли. Ничего более запоминающегося в её карьере не произошло. Зато в жизни актрисы событий хватало. Она трижды разводилась, а в 2015 году узнала, что у неё рак груди. В какой-то момент болезнь отступила, но в прошлом году Шеннен рассказала, что опухоль вернулась.

10 знаменитых актёров, которых уволили во время съёмок, но замена оказалась даже лучше

10 знаменитых актёров, которых уволили во время съёмок, но замена оказалась даже лучше

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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