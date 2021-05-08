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Макрон призвал англосаксонские страны снять запрет на экспорт и обмен технологиями в сфере вакцин

По его словам, в нынешнее время необходимо производить как можно больше препаратов от ковида и проявлять солидарность.

8 мая 2021, 09:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Англосаксонским странам необходимо снять запреты на экспорт вакцин от коронавируса и передачу технологий в сфере их производства. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Необходимо, чтобы англосаксонские страны отменили запреты на экспорт и передачу технологий в производстве вакцин", — сказал он в португальском городе Порту, прибыв на неформальный саммит Евросоюза.

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Французский лидер заметил, что в нынешнее время необходимо производить как можно больше препаратов от CoViD-19 и проявлять солидарность.

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При этом президент также заметил, что ускорение темпов вакцинации зависит от наращивания производства препаратов, а не от решения вопроса о патентах, и ситуация с интеллектуальной собственностью не должна блокировать процесс вакцинации.

Ранее Лайф сообщал, что участники Всемирного конгресса выбрали лучшую вакцину от коронавируса. В шорт-листе также был препарат от британо-шведской компании AstraZeneca, который вызывает во всём мире много нареканий.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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