Путин поприветствовал победителей конкурса "Послы Победы" 2021 года

Президент России Владимир Путин обратился к победителям конкурса "Послы Победы" с приветственным письмом и напутствиями. Открытие слёта состоялось в столице.

"В Москве вновь собрались активные, неравнодушные, энергичные юноши и девушки из разных регионов страны — достойные представители общественного движения "Волонтёры Победы". Вы посвятили себя большому и очень нужному делу — участвуете в восстановлении памятников погибшим героям и благоустройстве воинских захоронений, воплощаете в жизнь множество интересных просветительских, патриотических проектов", — отметил глава государства.

Путин добавил, что добровольцы также поддерживают ветеранов, которые сегодня особенно нуждаются в заботе и внимании. Он подчеркнул, что такая деятельность заслуживает "самого глубокого признания". Глава государства выразил уверенность, что дни, которые победители конкурса проведут в столице, пройдут для них с пользой, что они внесут значимый вклад в подготовку празднования 9 Мая.

"Послы Победы" вместе с экспертами, организаторами и опытными добровольцами проходят ряд тренингов, а также предварительный инструктаж в преддверии Парада Победы. Победители конкурса узнают о специфике организации волонтёрского сопровождения массовых мероприятий.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поздравил граждан Украины, Грузии и стран СНГ с Днём Победы. Российский лидер отметил, что государства должны решительно противостоять попыткам исказить и фальсифицировать историю.

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