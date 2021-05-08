Российский комплекс "Окно-М" засёк повышенную космическую активность

Российский оптический комплекс "Окно-М" в Таджикистане зафиксировал повышенную активность в космосе в текущем году. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Российский оптико-электронный комплекс (ОЭК) обнаружения космических объектов "Окно-М", расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2200 метров над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 тысяч космических объектов", — заявили в ведомстве, уточнив, что в прошлом году ОЭК "Окно-М" контролировал более 25 тысяч космических объектов.

Как отметили в Минобороны, комплекс обладает высокими обнаружительными характеристиками и пропускной способностью, а также широкими возможностями по обработке данных, что позволяет осуществлять контроль космических объектов на орбитах в высотном диапазоне от 120 до 50 тысяч километров. Кроме того, после недавней модернизации дальность обнаружения ОЭК увеличилась на 10 тысяч километров, то есть до 50 тысяч км. Вместе с тем в министерстве напомнили, что "Окно-М" способен на таком расстоянии засечь космические объекты, размер которых не превышает теннисный мяч.

Известно, что с 1999 года боевые расчёты комплекса "Окно" провели более 12,5 миллиона измерений по космическим объектам: в частности, было обнаружено более 7,5 тысячи новых высокоорбитальных объектов, а также осуществлён контроль вывода около 800 космических аппаратов на рабочие орбиты. Комплекс включает в себя современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора данных о космических объектах, телевизионную аппаратуру и вычислительные средства нового поколения, которые созданы на основе отечественной элементной базы.

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