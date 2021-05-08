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В "Роскосмосе" назвали вероятное время падения "бешеной" китайской ракеты

Согласно расчётам, на данный момент зафиксировано самое большое торможение ступени, отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

8 мая 2021, 10:39

Фото © Pixabay

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своих социальных сетях карту возможных районов падения китайской ракеты Long March 5B. Ранее она вышла из-под контроля и на большой скорости начала падать на Землю.

Фото © Telegram / РОГОЗИН

Фото © Telegram / РОГОЗИН

Исходя из расчётов госкорпорации, на данный момент зафиксировано самое большое торможение 18-тонной ступени китайской ракеты. По словам Рогозина, интервал возможного входа объекта в атмосферу Земли — с 02:34 до 08:28 9 мая по московскому времени.

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В свою очередь, как уточнили в "Роскосмосе", ступень ракеты может войти в атмосферу Земли южнее Индонезии в районе Тиморского моря. Как уже ранее писал Лайф, под угрозой ряд городов США, Латинской Америки, Африки, Австралии, территорий Ближнего и Среднего Востока.

Напомним, что в данный момент потерявшая управление после выхода за пределы атмосферы китайская ракета Long March 5B бесконтрольно падает на Землю. Учёные не могут рассчитать точное место её приземления из-за развитой космическим судном огромной скорости.

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Лётчик-космонавт рассказал, когда смогут рассчитать траекторию падения китайской ракеты

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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