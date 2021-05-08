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Служба госбезопасности Латвии проверяет выступление певца Яниса Лемежиса в Крыму

На конкурсе военной песни исполнитель пробился в финал и занял второе место. Как отметили в ведомстве, республика не признаёт воссоединение полуострова с Россией.

8 мая 2021, 10:24
<p>Янис Лемежис. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/janis_lemezis_singer_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">janis_lemezis_singer_official</a></p>

Янис Лемежис. Фото © Instagram / janis_lemezis_singer_official

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала проверку выступления исполнителя Яниса Лемежиса на международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту" в Крыму. Об этом сообщает латвийское агентство LETA со ссылкой на местные спецслужбы.

Как указали в СГБ, службе известно об участии певца в крымском фестивале. Этот факт ведомство оценит "в соответствии со своей компетенцией", однако более подробных комментариев по этому делу пока не даёт. При этом уточняется, что на мероприятии Лемежис исполнил песню "Баллада о солдате" вместе с российским артистом Денисом Майдановым.

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В ведомстве подчеркнули, что Латвия не признаёт воссоединение Крыма с Россией и поддерживает санкции Евросоюза против РФ и её граждан, введённые за якобы "подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

"Принимая во внимание эти обстоятельства, СГБ призывает жителей Латвии не путешествовать в Крым, а также осознавать, что за нарушение введённых ЕС санкций предусмотрена уголовная ответственность", — заявили в СГБ.

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"Дорога на Ялту" — ежегодный международный музыкальный фестиваль, в котором принимают участие музыканты со всего мира, прошедшие перед этим предварительный отбор. В ходе конкурсной программы участники исполняют российские военные песни на своём родном языке. В этом году фестиваль проходил в Ялте с 29 апреля по 2 мая. Янис Лемежис стал призёром мероприятия, заняв второе место.

Недавно посол ЕС Маркус Эдерер заявил, что отношения с Россией находятся в низшей точке со времён холодной войны. Ранее со сходной оценкой выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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