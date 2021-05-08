В Турции рассказали о желании США вернуть Россию в 90-е
Однако сделать это не получится, ведь РФ могущественна во многих сферах, уверен автор статьи.
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Вашингтон добивается снижения активности Москвы на международной арене и пытается вернуть Россию в состояние замкнутой страны времён правления президента Бориса Ельцина. Об этом сказано в материале турецкого агентства Anadolu.
"В представлении Запада Россия должна быть не раздробленной страной, а страной, которая, как в 1990-е годы, замкнулась в своей скорлупе, отодвинула красную линию к своим границам и не усложняла жизнь США на Ближнем Востоке и в других регионах", — пишет журналист Ильяс Кемалоглу.
При этом политика нового президента США Джо Байдена имеет две особенности. С одной стороны, расширение действия санкций и одновременно с этим заявления о готовности сотрудничества с РФ, исходя из собственных интересов. В качестве примера автор приводит давление Америки на Евросоюз с целью недопуска реализации газопровода "Северный поток – 2" и увеличения закупок нефти у России.
Второй особенностью, которую подмечает автор, являются действия США в отношении стран ЕС. Вашингтон заставляет их действовать вместе в вопросе отношений с Россией. Также Америка выступает противником тесного сотрудничества России и Турции, всячески пытаясь ослабить и изолировать Москву.
Однако Кемалоглу считает возвращение России в 90-е годы маловероятным, ведь страна могущественна в военной сфере, космической и энергетической областях, а также в медицине.
Напомним, в середине апреля США объявили о новых санкциях в отношении России. В ответ на это российский МИД заявил о высылке десяти американских дипломатов. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова принять новые ответные меры в отношении Штатов, если они продолжат идти по пути эскалации.
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