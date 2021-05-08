Над Ржевским мемориалом тысяча дронов нарисовала в ночном небе символы Победы
Во время светового шоу зрители увидели орден Отечественной войны, копию самого памятника, а также голубя мира.
Над Ржевским мемориалом тысяча дронов нарисовала в ночном небе символы Победы. Видео © ФГБУК "Музей Победы"
В преддверии Дня Победы посетители Ржевского мемориала советскому солдату увидели уникальное световое шоу. Вечером 7 мая в небо над фигурой солдата поднялось порядка тысячи квадрокоптеров — беспилотники выстраивались в фигуры, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне.
Так, во время светового шоу зрители увидели орден Отечественной войны, копию самого Ржевского мемориала, а также голубя мира. Яркие картины из дронов быстро выстраивались в фигуры и горели в ночном небе по несколько минут.
Отметим, что уникальное мероприятие было организовано компаниями "Геоскан" и НПО "СтарЛайн". Предстартовой подготовкой квадрокоптеров занимались активисты Российского движения школьников из образовательных учреждений Ржева. Они расставляли аппараты, проверяли готовность к взлёту и выполняли запуск.
Ранее Лайф рассказывал, как создавали памятник воинам, погибшим подо Ржевом. Напомним, мемориал открыли в прошлом году. В торжественной церемонии приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. 25-метровый мемориал стал самым крупным и масштабным памятником воину Красной армии в мире.
Выбор редакции
Путин поздравил граждан Украины, Грузии и стран СНГ с Днём Победы
Фееричное шоу: в Петербурге дроны нарисовали в небе достопримечательности города
В США недовольные зарплатой сотрудники McDonald’s готовят забастовку
Еврокомиссия заключила контракт с Pfizer и BioNTech на поставку 1,8 млрд доз вакцины от ковида
Российский комплекс "Окно-М" засёк повышенную космическую активность
Комментариев: 0