Над Ржевским мемориалом тысяча дронов нарисовала в ночном небе символы Победы. Видео © ФГБУК "Музей Победы"

В преддверии Дня Победы посетители Ржевского мемориала советскому солдату увидели уникальное световое шоу. Вечером 7 мая в небо над фигурой солдата поднялось порядка тысячи квадрокоптеров — беспилотники выстраивались в фигуры, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне.

Так, во время светового шоу зрители увидели орден Отечественной войны, копию самого Ржевского мемориала, а также голубя мира. Яркие картины из дронов быстро выстраивались в фигуры и горели в ночном небе по несколько минут.

Отметим, что уникальное мероприятие было организовано компаниями "Геоскан" и НПО "СтарЛайн". Предстартовой подготовкой квадрокоптеров занимались активисты Российского движения школьников из образовательных учреждений Ржева. Они расставляли аппараты, проверяли готовность к взлёту и выполняли запуск.

Ранее Лайф рассказывал, как создавали памятник воинам, погибшим подо Ржевом. Напомним, мемориал открыли в прошлом году. В торжественной церемонии приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. 25-метровый мемориал стал самым крупным и масштабным памятником воину Красной армии в мире.

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