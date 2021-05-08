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На Камчатке временно приостановили поиски с воздуха пропавшего вертолёта

По маршруту воздушного судна вылетали поисковые машины, однако никаких следов обнаружено не было.

8 мая 2021, 09:42
<p>Вертолёт Ми-2. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-2#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Krzesiny_106RB.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Radomil talk</a></p>

Вертолёт Ми-2. Фото © Wikipedia / Radomil talk

В Камчатском крае временно прекратили авиационные поиски пропавшего вертолёта Ми-2, решение принято в связи с наступлением вечера. Об этом Лайфу сообщил источник.

После поступления сообщения о пропаже воздушного судна по его маршруту вылетали поисковые вертолёты, однако ничего не обнаружили.

По предварительной информации, на борту пропавшей винтокрылой машины находились пилот и директор одной из туристических баз региона. Вертолёт вылетел из города Елизово и не вышел на связь в указанное время от озера Котельное.

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Ранее Лайф сообщал, что вблизи посёлка Монды в Бурятии сошла лавина, накрывшая пять туристов. Двоим из них удалось выжить, с признаками обморожения их доставили в больницу в Иркутске в удовлетворительном состоянии. Тела двух погибших путешественников обнаружили спасатели.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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