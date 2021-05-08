На Камчатке временно приостановили поиски с воздуха пропавшего вертолёта
По маршруту воздушного судна вылетали поисковые машины, однако никаких следов обнаружено не было.
Вертолёт Ми-2. Фото © Wikipedia / Radomil talk
В Камчатском крае временно прекратили авиационные поиски пропавшего вертолёта Ми-2, решение принято в связи с наступлением вечера. Об этом Лайфу сообщил источник.
После поступления сообщения о пропаже воздушного судна по его маршруту вылетали поисковые вертолёты, однако ничего не обнаружили.
По предварительной информации, на борту пропавшей винтокрылой машины находились пилот и директор одной из туристических баз региона. Вертолёт вылетел из города Елизово и не вышел на связь в указанное время от озера Котельное.
Ранее Лайф сообщал, что вблизи посёлка Монды в Бурятии сошла лавина, накрывшая пять туристов. Двоим из них удалось выжить, с признаками обморожения их доставили в больницу в Иркутске в удовлетворительном состоянии. Тела двух погибших путешественников обнаружили спасатели.
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