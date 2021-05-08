Более 700 десантников США высадились в Эстонии в рамках крупнейших за 25 лет военных учений
Также на парашютах были сброшены тяжёлая боевая техника и снаряжение. За десантированием наблюдала эстонский президент Керсти Кальюлайд.
Фото © Facebook / Sõdurileht
Более 700 американских десантников высадились в Эстонии в рамках военных учений. Видео © Facebook / Sõdurileht
В рамках военных учений Swift Response Вооружённые силы США в ночь на субботу, 8 мая, высадили в Эстонии воздушный десант на аэродром Нурмси уезда Ярвамаа. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.
Там указали, что десант насчитывает свыше 700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также на парашютах были сброшены боевая техника и снаряжение. В Прибалтику десант был доставлен самолётами, прибывшими напрямую из Северной Каролины. Высадка была проведена в максимально приближённой к реальной обстановке. За десантированием наблюдала лидер Эстонии Керсти Кальюлайд.
Как ранее писал Лайф, 5 мая в Эстонии начались крупнейшие за 25 лет в Европе американские военные учения Swift Response. В целом в тренировочных действиях примут участие около двух с половиной тысяч военных из Эстонии, США и Великобритании. Всего будет задействовано около 20 самолётов и 25 вертолётов. В ходе военных испытаний будут отрабатываться действия по защите страны на случай кризисной ситуации. Учения завершатся 14 мая.
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