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Путин обсудил с Токаевым борьбу с коронавирусом и вопросы региональной безопасности

Главы государств также поздравили друг друга с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

8 мая 2021, 09:58
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопрос взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждён ряд практических вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса", — говорится в сообщении.

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Также лидеры обменялись мнениями о ходе коллективной работы по "продвижению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭс". Кроме того, они затронули некоторые аспекты региональной безопасности.

Главы государств поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отметили особое значение этого праздника для народов двух стран, которые бережно хранят память о героях, сражавшихся на фронте и в тылу.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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