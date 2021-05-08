Путин обсудил с Токаевым борьбу с коронавирусом и вопросы региональной безопасности
Главы государств также поздравили друг друга с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопрос взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждён ряд практических вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса", — говорится в сообщении.
Также лидеры обменялись мнениями о ходе коллективной работы по "продвижению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭс". Кроме того, они затронули некоторые аспекты региональной безопасности.
Главы государств поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отметили особое значение этого праздника для народов двух стран, которые бережно хранят память о героях, сражавшихся на фронте и в тылу.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России никто не ставит под сомнение союз с Казахстаном. Дипломат раскритиковал провокационные речи некоторых политиков.
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