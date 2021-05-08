В Берлине возложили венки к советскому военному мемориалу по случаю годовщины Победы в ВОВ

В Берлине возложили венки к советскому военному мемориалу по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Видео © Facebook / RusBotschaft

Сегодня у советского военного мемориала, расположенного в берлинском районе Панков, прошла торжественная церемония возложения венков по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция велась в аккаунте Посольства России в Германии в соцсети "Фейсбук".

Как стало известно, в церемонии приняли участие посол РФ Сергей Нечаев, а также послы Армении, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, венки к статуе "Родина-мать" в центре мемориала были возложены администрацией района, партией "Левые" и организацией "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями". Цветы к монументу принесли и жители Берлина.

Мемориал в Панкове общей площадью около 30 тысяч квадратных метров был возведён в 1947–1949 годах. На его территории захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии. В центре находится обелиск высотой 33,5 метра, а вокруг него расположено 100 бронзовых досок с именами павших воинов и восемь полей захоронений. Перед обелиском установлена статуя "Родина-мать", к которой во время памятных церемоний возлагаются венки. На её цоколе — бронзовые таблички с именами погибших советских офицеров.

Ранее Лайф сообщал, что из Александровского сада в Москве 6 мая стартовал масштабный автопробег с частицами Вечного огня, горящего на Могиле Неизвестного Солдата. Смысл акции в том, чтобы частичка огня приехала к ветеранам и они встретили День Победы дома с тем самым Вечным огнём, который горит у мемориала.

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