Меркель призвала помнить о миллионах людей, погибших при нацистах

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 8 мая 1945 года Днём освобождения, а также призвала всегда хранить память о миллионах людей, погибших при нацистах.

"8 мая 1945 года было Днём освобождения. Этот день означал конец нацистской диктатуры и цивилизационного разрыва — холокоста. Нашей постоянной ответственностью остаётся сохранение памяти о миллионах людей, которые потеряли свои жизни в годы тирании национал-социалистов", — приводит её слова официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на странице в "Твиттере".

Напомним, 8 мая в Германии празднуется День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В 1945 году в ночь с 8 на 9 мая, в 22:43 по Берлину, был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Авторы