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Меркель призвала помнить о миллионах людей, погибших при нацистах

8 мая в Германии отмечается День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе.

8 мая 2021, 08:20
<p>Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото © ТАСС / ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 8 мая 1945 года Днём освобождения, а также призвала всегда хранить память о миллионах людей, погибших при нацистах.

"8 мая 1945 года было Днём освобождения. Этот день означал конец нацистской диктатуры и цивилизационного разрыва — холокоста. Нашей постоянной ответственностью остаётся сохранение памяти о миллионах людей, которые потеряли свои жизни в годы тирании национал-социалистов", — приводит её слова официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на странице в "Твиттере".

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Напомним, 8 мая в Германии празднуется День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В 1945 году в ночь с 8 на 9 мая, в 22:43 по Берлину, был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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