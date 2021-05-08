Меркель призвала помнить о миллионах людей, погибших при нацистах
8 мая в Германии отмечается День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе.
Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото © ТАСС / ЕРА
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 8 мая 1945 года Днём освобождения, а также призвала всегда хранить память о миллионах людей, погибших при нацистах.
"8 мая 1945 года было Днём освобождения. Этот день означал конец нацистской диктатуры и цивилизационного разрыва — холокоста. Нашей постоянной ответственностью остаётся сохранение памяти о миллионах людей, которые потеряли свои жизни в годы тирании национал-социалистов", — приводит её слова официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на странице в "Твиттере".
Напомним, 8 мая в Германии празднуется День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В 1945 году в ночь с 8 на 9 мая, в 22:43 по Берлину, был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.
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