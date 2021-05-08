В горах под Севастополем найдены останки 29 советских солдат, погибших в боях летом 1942 года

При поисковых работах на Мекензиевых горах у Севастополя найдены останки 29 советских бойцов, которые погибли при последнем штурме города в июне 1942 года. Об этом рассказал председатель совета поискового объединения ДОСААФ России "Крым — Севастополь — поиск" Андрей Могила.

"За всё время экспедиции найдены останки 29 человек. Здесь стояла батарея 26-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Приморской армии, но зенитчики, порядка 100 человек, найдены в прошлые годы и захоронены, установлен памятник", — приводит его слова ТАСС.

Могила объяснил, что найденные останки принадлежали пехотинцам, прикрывавшим батарею. При этом специалистам удалось установить личность только одного бойца — лейтенанта Степана Алимпиева 1904 года рождения. Он значился пропавшим без вести от сентября 1941 года, однако оказалось, что он погиб во время третьего и последнего штурма Севастополя 17 июня 1942-го.

Степан Алимпиев. Фото © VK / Поисковое движение России

Были найдены и родственники бойца, родившегося в Белоруссии, однако ещё до войны направленного на срочную службу в Таганрог, где он женился, остался и уже оттуда призывался на фронт. Племянница солдата проживала в Витебской области, она уже поблагодарила поисковиков за их труд, а недавно внука бойца нашли в Калининграде, куда перебрался один из сыновей погибшего.

Про найденных пехотных солдат сказать что-то конкретное сложно, уточнил Могила.

"Это могла быть 345-я стрелковая дивизия, 138-я отдельная стрелковая бригада, которая прибыла накануне последнего штурма Севастополя", — заметил он.

Так, поисковики обнаружили у одного из лейтенантов офицерскую пряжку, а остальные были рядовыми. При этом известно, что их состав был смешанный, что для Севастополя в то время было нормальным явлением, ведь у некоторых бойцов попадались флотские пуговицы.

Поисковые работы, в которых приняли участие представители нескольких регионов России, завершились 8 мая.

Ранее Лайф рассказывал, что личные вещи погибшего в боях за Сталинград воина передали его внучке. Сами же элементы боевой экипировки были найдены поисковиками на полях сражений под Волгоградом.

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