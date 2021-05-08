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Во Владивостоке заменили развешенные ко Дню Победы флаги с "японской" символикой

В мэрии пообещали наказать ответственных, причастных к нелепой ошибке.

8 мая 2021, 08:41
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Администрация Владивостока проводит проверку из-за инцидента с "неправильными" флагами, которыми украсили центральную площадь ко Дню Победы. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель городской мэрии.

По его словам, подрядчик неверно истолковал условия, которые были указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованном оргкомитетом "Победа". Все причастные к нелепому инциденту будут наказаны, отметили в администрации. К слову, флаги с "японской" символикой уже заменили другими полотнищами — в цветах российского триколора.

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Напомним, накануне в соцсетях жители Владивостока устроили скандал из-за развешенных флагов ко Дню Победы. Горожане сочли, что они не соответствуют духу праздника, так как напоминают символику ВМС Японии, воевавшей на стороне гитлеровской Германии.

"Пришло поколение дизайнеров — жертв ЕГЭ во всей красе", "Что ещё за провокация!", "Ладно подрядчик тупой. Но кто принял такую работу?", "Кто-то, видимо, учебник истории не читал", — возмущались в комментариях местные жители.

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А ранее критике пользователей подверглась игрушка зайца за 12 тысяч рублей, которая была выпущена к 9 Мая. В Сети отметили, что заяц напоминает БДСМ-игрушку.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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