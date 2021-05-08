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В Петербурге неадекватный прохожий ранил школьницу ножом

К счастью, порез оказался неглубоким — девочка заметила травму уже дома, откуда вместе с мамой отправилась в больницу.

8 мая 2021, 08:23

Неадекватный прохожий с ножом напал на школьницу в Петербурге. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина на улице ударил ножом совершенно незнакомую школьницу. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл вечером 7 мая, случившееся попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что нападавший идёт немного впереди свой жертвы, постоянно на неё оглядываясь. В руках он держит большую сумку. В определённый момент мужчина останавливается и обращается к школьнице, та замедляется. Злоумышленник, прикрываясь своей ношей, делает быстрый выпад в сторону подростка, после чего уходит в ту сторону, откуда шёл.

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Пострадавшая при этом продолжает свой путь. Как сообщил наш источник, девочка не сразу поняла, что произошло. Она увидела рану, а также дырку на сумке и одежде, лишь когда вошла в подъезд. О случившемся школьница рассказала маме, вместе с которой поехала в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи девочку отпустили домой. Позже её родительница обратилась в полицию, нападавшего ищут.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве беременная напала на полицейских, отбивая от них своего парня. В порыве гнева будущая мать оторвала капюшон одному из правоохранителей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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