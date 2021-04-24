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Убийцы девушки-хореографа в Москве за неделю до преступления напали ещё на одного человека

Потерпевшего настолько сильно запугали, что он долгое время не сообщал о случившемся в полицию.

24 апреля 2021, 11:51
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Подозреваемые в убийстве 30-летней танцовщицы в Москве могут быть причастны к ещё одному преступлению. Как сообщает Пятый канал, следствие считает, что за неделю до расправы над девушкой злоумышленники жестоко избили мужчину и угнали его автомобиль.

Отмечается, что двое братьев и ещё один сообщник заранее спланировали нападение на водителя. Они приехали к его дому 15 декабря, где подкараулили и избили мужчину. Под угрозой расправы они забрали его авто. Потерпевшего настолько сильно запугали, что он долго не обращался в полицию. А спустя неделю бандиты исполнили заказное убийство девушки-хореографа.

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Напомним, нападение на девушку было совершено вечером 23 декабря, момент попал на видео. Нападавший в маске ранил жертву, бросил пистолет и скрылся. Раненая москвичка умерла в больнице. По подозрению в убийстве пять человек были задержаны, а в ходе следствия выяснилось, что преступление совершено по заказу. По некоторым данным, заказчиком выступила любовница молодого человека погибшей, которая ревновала мужчину к танцовщице.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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