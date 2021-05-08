Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Бывший секретарь ЦК ВЛКСМ назвал Егора Лигачёва примером для молодёжи и человеком культуры

Экс-секретарь ЦК КПСС был прекрасным организатором и настраивал людей на физическую активность.

8 мая 2021, 08:34
<p>Егор Лигачёв. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Христофоров Валерий</p>

Егор Лигачёв. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Христофоров Валерий

Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв любил молодёжь и заботился о ней, а его принципиальность и скромность служили примером для всех людей. Об этом рассказал бывший секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Жуганов.

"Он любил молодёжь, заботливо относился к ней. Его принципиальность, его личная скромность всегда служили примером для воспитания молодёжи и жизни людей", — приводит его слова телеканал "Звезда".

В КПРФ выразили соболезнования в связи со смертью бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачёва

В КПРФ выразили соболезнования в связи со смертью бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачёва

Жуганов назвал Лигачёва замечательным человеком и прекрасным организатором. Бывший секретарь ЦК КПСС был человеком высокой культуры, который заботился и о физической активности людей, привлекая всех к занятиям лыжным спортом.

"Помню, при выступлении участников клуба молодых учёных в Томске он говорил, что если ты не на лыжах, то ты не можешь быть в числе первых специалистов и не можешь быть гордостью города", — уточнил Жуганов.

Пророческие шутки и кома: коллега рассказал о предсмертных страданиях актёра Владимира Качана

Пророческие шутки и кома: коллега рассказал о предсмертных страданиях актёра Владимира Качана

Напомним, о смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачёва стало известно вечером 7 мая. Ему было 100 лет. Несколько дней назад политик попал в реанимацию с двусторонней пневмонией, где находился на ИВЛ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пророческие шутки и кома: коллега рассказал о предсмертных страданиях актёра Владимира Качана

вчера в 23:55

Охота на медвежатников: ленинградские сыщики против неуловимых взломщиков сейфов

вчера в 21:40

Во Владивостоке заменили развешенные ко Дню Победы флаги с "японской" символикой

сегодня в 08:41

Капризов в дебютном сезоне побил 20-летний рекорд "Миннесоты"

сегодня в 09:01

Эти парни тренируются каждое утро, хвастаясь мускулистыми торсами, и их возраст вас шокирует

сегодня в 09:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1