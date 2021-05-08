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Опубликовано 8 мая 2021, 08:34

Бывший секретарь ЦК ВЛКСМ назвал Егора Лигачёва примером для молодёжи и человеком культуры

Егор Лигачёв. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Христофоров Валерий

Егор Лигачёв. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Христофоров Валерий

Экс-секретарь ЦК КПСС был прекрасным организатором и настраивал людей на физическую активность.

Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв любил молодёжь и заботился о ней, а его принципиальность и скромность служили примером для всех людей. Об этом рассказал бывший секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Жуганов.

"Он любил молодёжь, заботливо относился к ней. Его принципиальность, его личная скромность всегда служили примером для воспитания молодёжи и жизни людей", — приводит его слова телеканал "Звезда".

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Жуганов назвал Лигачёва замечательным человеком и прекрасным организатором. Бывший секретарь ЦК КПСС был человеком высокой культуры, который заботился и о физической активности людей, привлекая всех к занятиям лыжным спортом.

"Помню, при выступлении участников клуба молодых учёных в Томске он говорил, что если ты не на лыжах, то ты не можешь быть в числе первых специалистов и не можешь быть гордостью города", — уточнил Жуганов.

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Напомним, о смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачёва стало известно вечером 7 мая. Ему было 100 лет. Несколько дней назад политик попал в реанимацию с двусторонней пневмонией, где находился на ИВЛ.

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Артур Лапсаков
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