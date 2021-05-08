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"Форсаж" по-сахалински: подростки перевернули авто, удирая от экипажа ДПС задним ходом

Участнику "голливудской" погони выписали штраф за езду без прав, в результате аварии никто не пострадал.

8 мая 2021, 09:54

"Форсаж" по-сахалински: подростки пытались скрыться от экипажа ДПС задним ходом и перевернулись. Видео © Соцсети

В селе Яблочном Сахалинской области подростки решили прокатиться на старенькой иномарке, но привлекли внимание местных жителей, которые вызвали сотрудников ДПС. Однако и это не остановило юных гонщиков — от стражей порядка они попытались уйти задним ходом, но потерпели неудачу. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного УГИБДД УМВД РФ.

Отмечается, что ДТП произошло 7 мая. Экипаж ГИБДД выехал на место после обращения, где и обнаружил нарушителей. Требование остановить машину не было выполнено, подростки, наоборот, попытались скрыться. Но при попытке совершить "полицейский разворот" автомобиль перевернулся. К счастью, никто в результате аварии не пострадал, участников "голливудской" погони задержали.

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"Родителей подростков привлекли к ответственности за неисполнение своих обязанностей. На водителя оформили протокол за управление транспортным средством без прав", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Лайф рассказывал, что побег магаданца от полиции закончился двумя таранами "патриотов". На водителя после часовой погони составили сразу 16 административных протоколов, в том числе за проезд на красный свет светофора и неповиновение сотруднику ГИБДД.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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