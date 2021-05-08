"Форсаж" по-сахалински: подростки перевернули авто, удирая от экипажа ДПС задним ходом

"Форсаж" по-сахалински: подростки пытались скрыться от экипажа ДПС задним ходом и перевернулись. Видео © Соцсети

В селе Яблочном Сахалинской области подростки решили прокатиться на старенькой иномарке, но привлекли внимание местных жителей, которые вызвали сотрудников ДПС. Однако и это не остановило юных гонщиков — от стражей порядка они попытались уйти задним ходом, но потерпели неудачу. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного УГИБДД УМВД РФ.

Отмечается, что ДТП произошло 7 мая. Экипаж ГИБДД выехал на место после обращения, где и обнаружил нарушителей. Требование остановить машину не было выполнено, подростки, наоборот, попытались скрыться. Но при попытке совершить "полицейский разворот" автомобиль перевернулся. К счастью, никто в результате аварии не пострадал, участников "голливудской" погони задержали.

"Родителей подростков привлекли к ответственности за неисполнение своих обязанностей. На водителя оформили протокол за управление транспортным средством без прав", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Лайф рассказывал, что побег магаданца от полиции закончился двумя таранами "патриотов". На водителя после часовой погони составили сразу 16 административных протоколов, в том числе за проезд на красный свет светофора и неповиновение сотруднику ГИБДД.

Авторы