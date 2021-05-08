В США недовольные зарплатой сотрудники McDonald’s готовят забастовку

В США сотрудники ресторанов сети быстрого питания McDonald's заявили о намерении провести забастовку 19 мая. Они будут требовать повышения минимального размера оплаты труда до 15 долларов в час. Об этом сообщается на странице объединения Fight for 15 в "Твиттере".

Акции протеста пройдут в 15 городах Соединённых Штатов, в том числе в Лос-Анджелесе, Окленде, Майами, Детройте, Хьюстоне и Чикаго. Как уточняется, забастовки состоятся за день до ежегодного собрания акционеров McDonald’s.

"Ни один сотрудник не должен ждать, пока конгресс повысит минимальный размер оплаты труда до справедливого значения", — говорится в сообщении объединения.

Как пишет издание Insider, представитель McDonald’s указал, что принятие законов о минимальной оплате труда зависит исключительно от локальных властей. Он также отметил, что в компании открыты к диалогу об изменениях, отвечающих потребностям сотрудников сети ресторанов.

Ранее Лайф сообщал о массовых беспорядках в Латинской Америке, которые начались 28 апреля. Масштабные манифестации против налоговой реформы в Колумбии переросли в неповиновение властям, погромы и мародёрство.



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