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Капризов в дебютном сезоне побил 20-летний рекорд "Миннесоты"

Россиянин является лучшим бомбардиром команды, уже гарантировавшей себе участие в плей-офф.

8 мая 2021, 09:01

Кирилл Капризов. Фото © Twitter / x - Minnesota Wild

Победный гол Кирилла Капризова в овертайме. Видео: Twitter / x - Minnesota Wild

Нападающий клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов в своём дебютном сезоне продолжает удивлять тренеров и болельщиков. В прошедшей минувшей ночью игре с "Анахайм Дакс" (4:3 ОТ) на счету российского форварда гол и передача, а также новый рекорд — предыдущий держался 20 лет.

Голевая передача Капризова в моменте с первым голом команды стала для него 22-й в сезоне, что позволило ему обойти Филипа Кубу и стать лидером среди новичков клуба по этому показателю.

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Зарабатывает $1 млн, а забивает на все 5: как Капризов влюбил в себя американцев

Помимо передачи, 24-летний хоккеист отметился шайбой в овертайме, которая принесла его команде победу. Теперь на счету спортсмена 27 голов в 53 встречах сезона.

Напомним, "Миннесота" уже гарантировала себе выход в плей-офф в нынешнем сезоне, а Капризов идёт в лидерах клуба, набрав 49 очков. На счету ближайшего преследователя в лице Кевина Фиалы 39 баллов (20 шайб и 19 передач). В апреле россиянин уже переписал один из рекордов "дикарей" по набранным очкам.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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