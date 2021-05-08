Капризов в дебютном сезоне побил 20-летний рекорд "Миннесоты"
Россиянин является лучшим бомбардиром команды, уже гарантировавшей себе участие в плей-офф.
Кирилл Капризов. Фото © Twitter / x - Minnesota Wild
Победный гол Кирилла Капризова в овертайме. Видео: Twitter / x - Minnesota Wild
Нападающий клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов в своём дебютном сезоне продолжает удивлять тренеров и болельщиков. В прошедшей минувшей ночью игре с "Анахайм Дакс" (4:3 ОТ) на счету российского форварда гол и передача, а также новый рекорд — предыдущий держался 20 лет.
Голевая передача Капризова в моменте с первым голом команды стала для него 22-й в сезоне, что позволило ему обойти Филипа Кубу и стать лидером среди новичков клуба по этому показателю.
Kirill Kaprizov collected his 22nd assist of 2020-21 and surpassed Filip Kuba for the most in a single season by a rookie in @mnwild history. #NHLStats: https://t.co/LL8DCs56B3 pic.twitter.com/FbNhGc1D4d— NHL Public Relations (@PR_NHL) May 8, 2021
Помимо передачи, 24-летний хоккеист отметился шайбой в овертайме, которая принесла его команде победу. Теперь на счету спортсмена 27 голов в 53 встречах сезона.
Напомним, "Миннесота" уже гарантировала себе выход в плей-офф в нынешнем сезоне, а Капризов идёт в лидерах клуба, набрав 49 очков. На счету ближайшего преследователя в лице Кевина Фиалы 39 баллов (20 шайб и 19 передач). В апреле россиянин уже переписал один из рекордов "дикарей" по набранным очкам.
Выбор редакции
"100 минут штрафа за первый период": Хоккеисты "Рейнджерса" и "Вашингтона" устроили жаркое побоище на льду и установили рекорд
"Самое главное, что играли": Заслуженный тренер РФ поддержал юниорскую сборную по хоккею
"Сочи" вырвал победу у "Ротора" благодаря голу Юсупова
В Берлине возложили венки к советскому военному мемориалу по случаю годовщины Победы в ВОВ
Эти парни тренируются каждое утро, хвастаясь мускулистыми торсами, и их возраст вас шокирует
Комментариев: 0