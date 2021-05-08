СМИ: Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать "хотя бы по одному" дипломату РФ из-за взрывов во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны Евросоюза поддержать республику и выслать хотя бы по одному дипломату России в связи с делом о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, в причастности к которым власти подозревают спецслужбы РФ.

"Невозможно, чтобы Европа допускала такие акции. Мы должны воспринимать это так: когда совершено нападение на одну из стран, то это значит, что совершено нападение на всех", — приводит слова премьера с совместного ужина после неформального саммита ЕС газета Mlada fronta DNES.

Как отметил Бабиш, участники ужина также высказались за лучшую координацию совместных действий по данному инциденту.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

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