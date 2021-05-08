Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

СМИ: Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать "хотя бы по одному" дипломату РФ из-за взрывов во Врбетице

По его мнению, совершение нападения на одно из государств подразумевает атаку сразу на всех участников объединения.

8 мая 2021, 10:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны Евросоюза поддержать республику и выслать хотя бы по одному дипломату России в связи с делом о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, в причастности к которым власти подозревают спецслужбы РФ.

"Невозможно, чтобы Европа допускала такие акции. Мы должны воспринимать это так: когда совершено нападение на одну из стран, то это значит, что совершено нападение на всех", — приводит слова премьера с совместного ужина после неформального саммита ЕС газета Mlada fronta DNES.

Как отметил Бабиш, участники ужина также высказались за лучшую координацию совместных действий по данному инциденту.

Премьер Чехии Бабиш призвал "успокоить разогретые" отношения с Россией

Премьер Чехии Бабиш призвал "успокоить разогретые" отношения с Россией

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Генпрокурор Чехии сообщил о возможной приостановке дела по взрывам во Врбетице

Генпрокурор Чехии сообщил о возможной приостановке дела по взрывам во Врбетице

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Чехии уволили чиновника, рассказавшего о планах вице-премьера закупить "Спутник V"

вчера в 15:51

Итальянский премьер рассказал о крахе "европейской мечты"

вчера в 21:29

Еврокомиссия заключила контракт с Pfizer и BioNTech на поставку 1,8 млрд доз вакцины от ковида

сегодня в 10:32

Российский комплекс "Окно-М" засёк повышенную космическую активность

сегодня в 10:30

Мама преобразила трейлер, в котором семья путешествовала 10 лет, и разница впечатлит кого угодно

сегодня в 10:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1