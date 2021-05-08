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В Китае 15-летний подросток ранил ножом трёх человек

Всё произошло во время продлёнки для учеников младших классов одной из местных школ.

8 мая 2021, 10:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В провинции Гуандун на юге Китая три человека получили ножевые ранения в результате нападения 15-летнего подростка. Об этом рассказали в местной полиции.

В заявлении полицейского управления уезда Хуэйлай уточняется, что инцидент произошёл в частной группе продлённого дня, организованной для учеников младших классов одной из общеобразовательных школ. Полицейские оперативно прибыли по вызову на место происшествия и задержали нападавшего. Трое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу.

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Согласно предварительным данным правоохранителей, у организаторов "продлёнки" отсутствовала лицензия на осуществление коммерческой деятельности в образовательной сфере. В настоящее время детали и обстоятельства произошедшего выясняются, ведётся следствие.

А ранее в Киеве подросток зарезал родителей и младшего брата. Парень провёл несколько дней в квартире с погибшими, а когда их начали разыскивать родственники, сбежал.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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