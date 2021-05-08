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На Эльбрусе спасли сибирскую альпинистку: застряла на высоте пяти километров

Девушка сорвалась и получила серьёзные травмы, но теперь её жизни уже ничего не угрожает.

8 мая 2021, 20:08

На Эльбрусе сотрудники МЧС спасли альпинистку из Красноярского края. Видео © МЧС РФ

Сотрудники МЧС России спасли альпинистку из Красноярского края на Эльбрусе. В ведомство поступила информация о том, что на высоте свыше пяти тысяч метров незарегистрированная альпинистка из города Минусинска сорвалась и получила травмы.

На место происшествия немедленно были направлены экстренные службы. Всего было задействовано восемь спасателей и две единицы техники. После обнаружения потерпевшей её немедленно эвакуировали с горы. Альпинистку доставили с ушибами и травмами конечностей на поляну Азау, где передали врачам. Сейчас жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает.

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В МЧС напомнили, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными на туристических маршрутах.

Ранее сообщалось, что тела девушки-туриста и сопровождавшего её гида, которых искали с 23 апреля, были обнаружены на северном склоне горы Эльбрус.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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