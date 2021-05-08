На Эльбрусе спасли сибирскую альпинистку: застряла на высоте пяти километров
Девушка сорвалась и получила серьёзные травмы, но теперь её жизни уже ничего не угрожает.
На Эльбрусе сотрудники МЧС спасли альпинистку из Красноярского края. Видео © МЧС РФ
Сотрудники МЧС России спасли альпинистку из Красноярского края на Эльбрусе. В ведомство поступила информация о том, что на высоте свыше пяти тысяч метров незарегистрированная альпинистка из города Минусинска сорвалась и получила травмы.
На место происшествия немедленно были направлены экстренные службы. Всего было задействовано восемь спасателей и две единицы техники. После обнаружения потерпевшей её немедленно эвакуировали с горы. Альпинистку доставили с ушибами и травмами конечностей на поляну Азау, где передали врачам. Сейчас жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает.
В МЧС напомнили, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными на туристических маршрутах.
Ранее сообщалось, что тела девушки-туриста и сопровождавшего её гида, которых искали с 23 апреля, были обнаружены на северном склоне горы Эльбрус.
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