На Эльбрусе спасли сибирскую альпинистку: застряла на высоте пяти километров

На Эльбрусе сотрудники МЧС спасли альпинистку из Красноярского края. Видео © МЧС РФ

Сотрудники МЧС России спасли альпинистку из Красноярского края на Эльбрусе. В ведомство поступила информация о том, что на высоте свыше пяти тысяч метров незарегистрированная альпинистка из города Минусинска сорвалась и получила травмы.

На место происшествия немедленно были направлены экстренные службы. Всего было задействовано восемь спасателей и две единицы техники. После обнаружения потерпевшей её немедленно эвакуировали с горы. Альпинистку доставили с ушибами и травмами конечностей на поляну Азау, где передали врачам. Сейчас жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает.

В МЧС напомнили, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными на туристических маршрутах.

Ранее сообщалось, что тела девушки-туриста и сопровождавшего её гида, которых искали с 23 апреля, были обнаружены на северном склоне горы Эльбрус.

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