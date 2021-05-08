Правительство увеличило свой резервный фонд почти на 121 миллиард рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 120,9 миллиарда рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий год изменения, предусматривающие увеличение объёма резервного фонда правительства РФ на 120921412 тысяч рублей за счёт не использованных в 2020 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года", — указано в документе.

Резервный фонд правительства РФ создан для того, чтобы государство могло профинансировать непредвиденные расходы, а также проекты и мероприятия, которые имеют федеральное значение, но при этом не прописаны в законе о бюджете на соответствующий финансовый год.

Ранее Лайф писал, что выплаты по 10 тысяч рублей российским семьям со школьниками проведут до 17 августа этого года. Такое поручение по реализации послания президента РФ Владимира Путина дал глава правительства Михаил Мишустин.

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