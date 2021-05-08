Не повод забросить зал: фитнес-тренер объяснил, как заниматься спортом после вакцинации

Людям, которые занимаются спортом, после прививки лучше отдохнуть от тренировочного процесса не менее 10 дней. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" заявил тренер по фитнесу Никита Скрипник.

В ситуации, когда самочувствие не очень хорошее, есть признаки острых респираторных заболеваний, от занятий следует отказаться на более длительный срок.

"После того как пройдут признаки слабости, ещё дней пять– семь воздержаться от физических нагрузок. Потом начинать от 60–70% от привычной нагрузки и постепенно плавно повышать, но смотреть по самочувствию", — объяснил эксперт.

По словам тренера, существует вероятность того, что даже хорошо чувствующий себя в начале тренировки вакцинированный человек может почувствовать недомогание после нагрузок. В таком случае лучшим решением станет новая спортивная пауза.

"Если после тренировки температура даже незначительно повысится, например до 37,1, то мы берём ещё паузу и отдыхаем. И потом по такой же схеме: 60–70% — первая тренировка, 80% — вторая, и на полноценную нагрузку выходим, начиная с третьей тренировки. Это оптимальный вариант", — говорит фитнес-специалист.

Эксперт призывает ориентироваться на самочувствие и не пытаться ускорить процесс восстановления. Он объясняет это тем, что даже после тренировки средней интенсивности, к которой привык человек, его иммунитет становится слабее примерно на сутки. Этот период как раз совпадает с тем, когда организм ослаблен в результате прививки. Нетерпение в возобновлении занятий спортом может привести к тому, что человек хуже перенесёт последствия прививки, предупреждает специалист.

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