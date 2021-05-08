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В Турции впервые с марта за сутки выявили менее 20 тысяч случаев ковида

Теперь общее число инфицированных составляет чуть больше пяти миллионов человек за всё время пандемии.

8 мая 2021, 18:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Турецкий Минздрав зафиксировал за минувшие сутки чуть более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным ведомства, этот показатель впервые с 17 марта опустился ниже отметки в 20 тысяч человек. В середине первого весеннего месяца было зарегистрировано 18 912 новых случаев ковида.

"За последние 24 часа сделано 228 873 теста, выявлено 18 052 случая [заражения коронавирусом]. Умер 281 человек. Теперь общее число умерших составляет 42 746, а инфицированных — 5,016 миллиона человек", — указали в ежедневной сводке Минздрава, отметив, что полностью вылечиться от вируса удалось 4,691 миллиона человек.

СМИ раскрыли сроки возобновления авиасообщения с Турцией

СМИ раскрыли сроки возобновления авиасообщения с Турцией

Добавим, что резкий рост числа заболеваемости ковидом в Турции начался в марте, своего пика он достиг в середине апреля, когда за сутки в стране было выявлено более 60 тысяч новых случаев.

Турция одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Турция одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Президент России Владимир Путин ранее обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом тему туризма. По мнению Москвы, Анкара проделала большую работу в борьбе с эпидемией, что положительно повлияло на возможность скорого возобновления туристического сообщения между двумя государствами.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там ситуации с ковидом. Позже президент республики Реджеп Эрдоган объявил о введении с 29 апреля по 17 мая полного локдауна в связи со сложным эпидемиологическим положением. Все офисы и рабочие места закрыты, кроме оговорённых с МВД; кафе и рестораны работают только навынос; действует запрет на передвижение граждан.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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