В Турции впервые с марта за сутки выявили менее 20 тысяч случаев ковида
Теперь общее число инфицированных составляет чуть больше пяти миллионов человек за всё время пандемии.
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Турецкий Минздрав зафиксировал за минувшие сутки чуть более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным ведомства, этот показатель впервые с 17 марта опустился ниже отметки в 20 тысяч человек. В середине первого весеннего месяца было зарегистрировано 18 912 новых случаев ковида.
"За последние 24 часа сделано 228 873 теста, выявлено 18 052 случая [заражения коронавирусом]. Умер 281 человек. Теперь общее число умерших составляет 42 746, а инфицированных — 5,016 миллиона человек", — указали в ежедневной сводке Минздрава, отметив, что полностью вылечиться от вируса удалось 4,691 миллиона человек.
Добавим, что резкий рост числа заболеваемости ковидом в Турции начался в марте, своего пика он достиг в середине апреля, когда за сутки в стране было выявлено более 60 тысяч новых случаев.
Президент России Владимир Путин ранее обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом тему туризма. По мнению Москвы, Анкара проделала большую работу в борьбе с эпидемией, что положительно повлияло на возможность скорого возобновления туристического сообщения между двумя государствами.
Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там ситуации с ковидом. Позже президент республики Реджеп Эрдоган объявил о введении с 29 апреля по 17 мая полного локдауна в связи со сложным эпидемиологическим положением. Все офисы и рабочие места закрыты, кроме оговорённых с МВД; кафе и рестораны работают только навынос; действует запрет на передвижение граждан.
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