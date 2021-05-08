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Меркель раскритиковала идею отказа от патентов на вакцины от ковида

По её словам, необходимы изобретательность и инновационный потенциал компаний, к которому также относится защита патентов.

8 мая 2021, 17:23
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Отказ от патентов на вакцины от коронавирусной инфекции не решит проблем с нехваткой препаратов. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Я не считаю, что приостановка действий патентов — это решение, которое позволит обеспечить больше людей вакцинами", — сказала политик на брифинге после неформального саммита ЕС.

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При этом Меркель уточнила, что необходимы изобретательность и инновационный потенциал компаний, к которому также относится защита патентов. А их владельцы должны следить за качеством продукции, ведь вакцины являются высокочувствительными препаратами.

Также канцлер ФРГ считает, что США нужно начать делиться компонентами вакцин, и призвала открыть рынок для препаратов.

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Ранее Лайф сообщал, что в США обдумывают возможность нарушения патентов на препараты от коронавируса. Препятствием являются фармакологические компании. Они переживают, что нарушение патентных прав приведёт к тому, что интеллектуальная собственность США якобы может попасть в руки России и Китая.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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