Меркель раскритиковала идею отказа от патентов на вакцины от ковида

Отказ от патентов на вакцины от коронавирусной инфекции не решит проблем с нехваткой препаратов. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Я не считаю, что приостановка действий патентов — это решение, которое позволит обеспечить больше людей вакцинами", — сказала политик на брифинге после неформального саммита ЕС.

При этом Меркель уточнила, что необходимы изобретательность и инновационный потенциал компаний, к которому также относится защита патентов. А их владельцы должны следить за качеством продукции, ведь вакцины являются высокочувствительными препаратами.

Также канцлер ФРГ считает, что США нужно начать делиться компонентами вакцин, и призвала открыть рынок для препаратов.

Ранее Лайф сообщал, что в США обдумывают возможность нарушения патентов на препараты от коронавируса. Препятствием являются фармакологические компании. Они переживают, что нарушение патентных прав приведёт к тому, что интеллектуальная собственность США якобы может попасть в руки России и Китая.

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