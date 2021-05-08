Президент Латвии назвал Вторую мировую войну "чужой" для страны

Президент Латвии Эгилс Левитс в беседе с журналистами заявил, что Вторая мировая война была "чужой" для страны, так как она в ней не участвовала.

Сегодня глава Латвийской Республики возложил цветы на Братском кладбище в Риге.

"8 мая мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не принимала участия в ней, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв", — сказал Левитс.

Президент также отметил, что Латвии разгром нацизма не принёс освобождения. При этом местное население солидарно и радуется вместе с датчанами, норвежцами, бельгийцами, нидерландцами, французами и другими народами Европы, для которых эта дата памятна и несёт освобождение.

"К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой", — добавил Левитс.

Как известно, Латвия настаивает на том, что с 1940 по 1991 год была оккупирована Советским Союзом. При этом часть латвийских политиков убеждены, что 9 Мая не принесло освобождения стране, а лишь стало продолжением советской оккупации республики. Руководство России, в свою очередь, неоднократно заявляло, что об оккупации СССР стран Балтии в 1940-м не может быть и речи. Как пояснял МИД РФ, акт присоединения Прибалтики к СССР соответствовал нормам международного права того времени. А термин "оккупация", уточняли в ведомстве, не может быть использован в данном случае, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими государствами не было военных действий, а войска вводились на договорной основе и с согласия местных властей.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала хранить память о миллионах людей, погибших при нацистах. 8 мая в ФРГ отмечается День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе.

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