Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Украинские силовики в День памяти и примирения в очередной раз обстреляли Донецк

В результате оказалось повреждено здание школы, сгорел жилой дом, а также был нанесён ущерб хозяйственным строениям и автомобилю.

8 мая 2021, 17:12
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-35660695_293569" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вооружённые силы Новороссии </a></p>

Фото © VK / Вооружённые силы Новороссии

8 мая на Украине отмечается День памяти и примирения. Однако это нисколько не остановило украинских военных от очередного обстрела территории Донбасса. Так, сегодня вечером был обстрелян Петровский район Донецка, в результате инцидента один жилой дом сгорел, оказались повреждены школа, несколько домостроений и автомобиль.

"Сегодня вечером вооружённые формирования Украины обстреляли посёлок шахты "Трудовская" с применением вооружения БМП-2. Попытка представительства ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была проигнорирована украинской стороной в СЦКК", — сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Раскрыты три причины обострения конфликта в Донбассе

Раскрыты три причины обострения конфликта в Донбассе

Добавим, что в школе были повреждены остекление и фасад здания. Кроме того, в результате атаки был нанесён урон трём хозяйственным постройкам, а также автомобилю "Рено-Меган". К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что количество обстрелов ЛНР со стороны украинских военных возросло в пять раз. Так, например, несколько дней назад погиб военнослужащий Народной милиции, а в начале апреля под Донецком в результате бомбёжки на глазах у бабушки был убит пятилетний ребёнок. По словам Пасечника, Украина развернула настоящую гражданскую войну.

Три человека погибли при очередном обстреле Донбасса ВСУ

Три человека погибли при очередном обстреле Донбасса ВСУ

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1