Украинские силовики в День памяти и примирения в очередной раз обстреляли Донецк

8 мая на Украине отмечается День памяти и примирения. Однако это нисколько не остановило украинских военных от очередного обстрела территории Донбасса. Так, сегодня вечером был обстрелян Петровский район Донецка, в результате инцидента один жилой дом сгорел, оказались повреждены школа, несколько домостроений и автомобиль.

"Сегодня вечером вооружённые формирования Украины обстреляли посёлок шахты "Трудовская" с применением вооружения БМП-2. Попытка представительства ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была проигнорирована украинской стороной в СЦКК", — сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Добавим, что в школе были повреждены остекление и фасад здания. Кроме того, в результате атаки был нанесён урон трём хозяйственным постройкам, а также автомобилю "Рено-Меган". К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что количество обстрелов ЛНР со стороны украинских военных возросло в пять раз. Так, например, несколько дней назад погиб военнослужащий Народной милиции, а в начале апреля под Донецком в результате бомбёжки на глазах у бабушки был убит пятилетний ребёнок. По словам Пасечника, Украина развернула настоящую гражданскую войну.

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