Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Три человека пропали без вести в реке в Адыгее

Спасатели проводят обследование местности на рафте и по берегу. В районе происшествия стоит облачная погода без осадков.

8 мая 2021, 17:05
<p>Хаджохская теснина. Фото © <a href="https://kukarta.ru/hadzhohskaya-tesnina/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">K</a><a href="https://kukarta.ru/hadzhohskaya-tesnina/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ukarta.ru</a></p>

Хаджохская теснина. Фото © Kukarta.ru

На реке Белой в районе Хаджохской теснины рядом с посёлком Каменномостским в Республике Адыгея три человека пропали без вести. Об этом Лайфу сообщил источник в оперативных службах.

Спасатели проводят обследование района на рафте и по берегу реки. Сейчас в месте инцидента облачно, но без осадков. По нашим данным, пропавшие — жители Астрахани А. Колисниченко и М. Седов, а также житель Ставрополя В. Зимовцев.

На Камчатке временно приостановили поиски с воздуха пропавшего вертолёта

На Камчатке временно приостановили поиски с воздуха пропавшего вертолёта

Ранее Лайф сообщал, что троих рыбаков и ребёнка спасли с острова в Хабаровском крае на вертолёте. Состояние их здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1