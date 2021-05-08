Три человека пропали без вести в реке в Адыгее
Спасатели проводят обследование местности на рафте и по берегу. В районе происшествия стоит облачная погода без осадков.
На реке Белой в районе Хаджохской теснины рядом с посёлком Каменномостским в Республике Адыгея три человека пропали без вести. Об этом Лайфу сообщил источник в оперативных службах.
Спасатели проводят обследование района на рафте и по берегу реки. Сейчас в месте инцидента облачно, но без осадков. По нашим данным, пропавшие — жители Астрахани А. Колисниченко и М. Седов, а также житель Ставрополя В. Зимовцев.
Ранее Лайф сообщал, что троих рыбаков и ребёнка спасли с острова в Хабаровском крае на вертолёте. Состояние их здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются.
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