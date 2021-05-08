СМИ: На саммите ЕС не обсуждались отношения с Россией

Лидеры стран Евросоюза не обсуждали отношения с Россией на неформальном саммите, прошедшем в Порту 8 мая. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

"Дискуссии о России не было, поскольку она запланирована на следующем заседании Европейского совета и в Совете ЕС", — уточнил в беседе с агентством неназванный дипломат.

По его словам, основными темами встречи стали вопросы развития и социального строительства в ЕС, борьба с пандемией коронавируса, ускорение темпов вакцинации и доступа к препаратам во всём мире. Кроме того, на неформальных саммитах, объяснил собеседник агентства, каждый лидер может поднять интересующую его тему, однако их ограничивают временные рамки.

Ранее чешская газета Mlada fronta DNES сообщила, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на совместном ужине после неформального саммита ЕС попросил страны Евросоюза поддержать республику и выслать хотя бы по одному дипломату России в связи с делом о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, в причастности к которым власти подозревают спецслужбы РФ.

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