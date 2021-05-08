Пушков объяснил, почему Путин не поздравил глав Украины и Грузии с Днём Победы

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил нежелание президента России Владимира Путина поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днём Победы. По мнению сенатора, на это у главы государства есть весомые причины.

"Нет причин поздравлять с Днём Победы глав Украины и Грузии. Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером", — написал Пушков на своей странице в "Твиттере".

Парламентарий отметил, что с Победой нужно поздравлять ветеранов и тех жителей Украины и Грузии, кто помнит о совместном подвиге и чтит 9 Мая.

Ранее Путин направил поздравления с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Их получили лидеры стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Что касается Украины и Грузии, то глава государства адресовал свои поздравления народам, а не президентам.

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