Семь человек погибли при сходе двух лавин во французских Альпах

Семь туристов погибли из-за схода двух лавин во французском департаменте Савойя. Об этом сообщается на странице префекта региона в "Твиттере".

Отмечается, что сход первой лавины произошёл в Котских Альпах, в районе перевала Галибье, вблизи коммуны Валуар. К месту происшествия прибыли спасатели и жандармы со специально обученными собаками. Под снежными завалами оказались сразу две группы туристов, как указывают местные власти, в ходе инцидента четыре человека погибли и один пострадал.

При этом вторая лавина сошла возле коммуны Бур-Сен-Морис на склоне горы Мон-Пурри. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела трёх человек. На данный момент поиски уже прекращены. Погибшим, как сообщает Actu17, было от 42 до 76 лет.

Ранее Лайф сообщал, что вблизи посёлка Монды в Бурятии сошла лавина, накрывшая пятерых туристов. Двоим из них удалось выжить, с признаками обморожения их доставили в больницу в Иркутске в удовлетворительном состоянии. Тела двух погибших путешественников обнаружили спасатели.

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