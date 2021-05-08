Путешествие в дырявом вагоне: на Украине крыша поезда не выдержала дождя
Чтобы не утонуть в поездке, пассажирам пришлось ловить струи воды в вёдра.
Фото © Facebook / Галина Попцова
На Украине дождь поливал пассажиров из дырявой крыши вагона. Видео © Facebook / Галина Попцова
Пассажиры поезда, следовавшего из Киева в Николаев, не скоро забудут своё путешествие. Во время поездки начался дождь, и вода стала затекать внутрь вагона.
На видео очевидцев, которое в "Фейсбуке" опубликовала Галина Попцова, видно, как дождь хлещет из ламп в потолке, заливая пол и нижние пассажирские кровати.
"Нормально? Это ж немыслимо!" — говорит одна из присутствующих.
Спасаясь от воды, люди подгибали ноги и пытались защитить свои вещи, потому что от обилия осадков быстро образовались лужи. Те, кому повезло чуть больше, нашли вёдра, которые подставили под бегущие с потолка струи.
"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев – Николаев пассажиры начнут топить дровами", — подписала видео Галина.
Минувшей зимой украинские железнодорожники сняли на видео свои "средневековые" условия труда. Машинистам приходится открытым огнём бороться с наледью на тепловозах.
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