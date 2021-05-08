"Бавария" в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
Этот трофей стал последним для нынешнего наставника команды Ханс-Дитера Флика, который покинет команду этим летом.
Фото © Twitter / FC Bayern
Мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу — в девятый раз подряд.
Трофей подшефным Ханс-Дитера Флика принесла победа дортмундской "Боруссии" в матче против "Лейпцига" со счётом 3:2. Благодаря этой виктории "шмелей" мюнхенцы стали недосягаемыми для своих преследователей.
Всего же в истории "Баварии" это 31-я победа в национальном чемпионате. Добавим, что этот трофей стал последним для Ханс-Дитера Флика у руля мюнхенской команды. Уже летом он покинет свой пост.
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