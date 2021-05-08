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"Бавария" в девятый раз подряд стала чемпионом Германии

Этот трофей стал последним для нынешнего наставника команды Ханс-Дитера Флика, который покинет команду этим летом.

8 мая 2021, 15:45

Фото © Twitter / FC Bayern

Мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу — в девятый раз подряд.

Главный тренер "Баварии" сообщил, что хочет уйти из команды летом

Главный тренер "Баварии" сообщил, что хочет уйти из команды летом

Трофей подшефным Ханс-Дитера Флика принесла победа дортмундской "Боруссии" в матче против "Лейпцига" со счётом 3:2. Благодаря этой виктории "шмелей" мюнхенцы стали недосягаемыми для своих преследователей.

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Всего же в истории "Баварии" это 31-я победа в национальном чемпионате. Добавим, что этот трофей стал последним для Ханс-Дитера Флика у руля мюнхенской команды. Уже летом он покинет свой пост.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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