"Рубин" в большинстве победил "Арсенал" в матче РПЛ, отыгравшись со счёта 0:2
Подопечные Леонида Слуцкого, благодаря такому результату, продолжают вести борьбу за попадание в Лигу конференций, а при определённых раскладах могут зацепиться и за Лигу чемпионов.
Фото © VK / ПФК "Арсенал" Тула
Казанский "Рубин" на выезде обыграл тульский "Арсенал", отыгравшись по ходу матча со счёта 0:2. Команда из Татарстана провела великолепный второй тайм, забив четыре мяча.
В самом начале матча в ворота Егора Шамова назначили пенальти, однако решение Кирилла Левникова было отменено после вмешательства ВАР. Затем уже инициатива начала переходить в руки туляков, которые сумели дважды огорчить Юрия Дюпина. Сначала Даниил Хлусевич замкнул подачу Ткачёва, а затем он же ассистировал Джорджевичу.
Однако избежать удара с точки тулякам было не суждено. В самом начале второго тайма Кирилл Левников назначил пенальти, которое подкрепил удалением Ткачёва. Деспотович был точен. Спустя несколько минут казанцы сумели убежать в контратаку, точку в которой поставил Макаров. Не успели футболисты "Арсенала" привыкнуть к ничейному счёту, как Старфельт вывел команду Слуцкого вперёд после розыгрыша углового. Точку в самом конце встречи поставил Костюков. В итоге — 4:2 в пользу "Рубина".
Благодаря этому результату команда Леонида Слуцкого осталась на четвёртом месте и продолжила борьбу за попадание в Лигу конференций на следующий сезон. При этом, с учётом результата параллельного матча "Локомотива" и "Динамо", казанцы могут вклиниться в борьбу за второе место и Лигу чемпионов. "Арсенал" же остался на 13-м месте и борется за попадание в переходные матчи за право остаться в РПЛ.
Выбор редакции
"Бавария" в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
Ничья для "Спартака": "Локомотив" и "Динамо" поделили очки в важнейшем матче РПЛ
В РПЛ сообщили о результатах проверки ситуации с болельщиками "Локо" на игре с "Зенитом"
В Кремле рассказали, будет ли Путин созваниваться с президентом Киргизии
Пушков объяснил, почему Путин не поздравил глав Украины и Грузии с Днём Победы
Комментариев: 0