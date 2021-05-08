"Рубин" в большинстве победил "Арсенал" в матче РПЛ, отыгравшись со счёта 0:2

Казанский "Рубин" на выезде обыграл тульский "Арсенал", отыгравшись по ходу матча со счёта 0:2. Команда из Татарстана провела великолепный второй тайм, забив четыре мяча.

В самом начале матча в ворота Егора Шамова назначили пенальти, однако решение Кирилла Левникова было отменено после вмешательства ВАР. Затем уже инициатива начала переходить в руки туляков, которые сумели дважды огорчить Юрия Дюпина. Сначала Даниил Хлусевич замкнул подачу Ткачёва, а затем он же ассистировал Джорджевичу.

Однако избежать удара с точки тулякам было не суждено. В самом начале второго тайма Кирилл Левников назначил пенальти, которое подкрепил удалением Ткачёва. Деспотович был точен. Спустя несколько минут казанцы сумели убежать в контратаку, точку в которой поставил Макаров. Не успели футболисты "Арсенала" привыкнуть к ничейному счёту, как Старфельт вывел команду Слуцкого вперёд после розыгрыша углового. Точку в самом конце встречи поставил Костюков. В итоге — 4:2 в пользу "Рубина".

Благодаря этому результату команда Леонида Слуцкого осталась на четвёртом месте и продолжила борьбу за попадание в Лигу конференций на следующий сезон. При этом, с учётом результата параллельного матча "Локомотива" и "Динамо", казанцы могут вклиниться в борьбу за второе место и Лигу чемпионов. "Арсенал" же остался на 13-м месте и борется за попадание в переходные матчи за право остаться в РПЛ.

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