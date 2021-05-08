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Опубликовано 8 мая 2021, 13:10

Бразилец Неймар продлил контракт с ПСЖ до 2025 года

Фото © PSG.fr

Фото © PSG.fr

Немногим ранее появились слухи о желании нападающего вернуться в "Барселону", из которой он и перешёл в стан парижан.

Один из лидеров ПСЖ бразилец Неймар продлил контракт с командой Маурисио Почеттино до 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Стоит подчеркнуть, что совсем недавно в прессе появилась информация о желании Неймара вернуться в "Барселону", из которой он переходил в 2017 году.

"Я очень рад продолжить своё приключение в ПСЖ. Я очень счастлив в Париже и горжусь тем, что являюсь частью этой команды, работаю с этими игроками, великим тренером и являюсь частью истории этого клуба", подчеркнул Неймар.

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Добавим, что с момента перехода к парижанам Неймар провёл 103 матча, в которых забил 64 гола.

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Шамиль Гаджиев
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