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"Зенит" сыграл вничью с "Уфой" в первом матче после чемпионства

Команда из Башкортостана продолжает вести серьёзную борьбу за выживание, судьба которой решится в последнем туре.

8 мая 2021, 12:54

Фото © ФК "Уфа"

Петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Уфой" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Команды Алексея Стукалова и Сергея Семака разошлись без забитых мячей.

Стоит отметить, что на этот матч петербуржцы вышли без нескольких лидеров, в том числе и без Артёма Дзюбы. Открыть счёт новоиспечённые чемпионы страны могли в самом конце первого тайма, когда в ворота Беленова назначили пенальти. Но переиграть кипера "уфимцев" Сердар Азмун с точки не сумел.

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Забить обе команды не смогли и после этого. И если у "Зенита" турнирной мотивации уже нет, то "Уфа" продолжает вести серьёзную борьбу с "Ротором" за сохранение прописки в РПЛ и место в стыковых матчах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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