"Зенит" сыграл вничью с "Уфой" в первом матче после чемпионства

Петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Уфой" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Команды Алексея Стукалова и Сергея Семака разошлись без забитых мячей.

Стоит отметить, что на этот матч петербуржцы вышли без нескольких лидеров, в том числе и без Артёма Дзюбы. Открыть счёт новоиспечённые чемпионы страны могли в самом конце первого тайма, когда в ворота Беленова назначили пенальти. Но переиграть кипера "уфимцев" Сердар Азмун с точки не сумел.

Забить обе команды не смогли и после этого. И если у "Зенита" турнирной мотивации уже нет, то "Уфа" продолжает вести серьёзную борьбу с "Ротором" за сохранение прописки в РПЛ и место в стыковых матчах.

Авторы