Ничья для "Спартака": "Локомотив" и "Динамо" поделили очки в важнейшем матче РПЛ
Команда Марко Николича в этой связи существенно осложнила себе борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
Фото © VK / ФК "Локомотив"
Московские "Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ. Встреча, которая по решению РФС проходила не на домашней арене "железнодорожников", а в Химках, завершилась счётом 0:0.
В первом тайме активнее выглядели "динамовцы". Подопечные Сандро Шварца имели несколько моментов, но забить Гилерме не смогли. Ответ "Локомотива" получился острее: Камано забил перед самым перерывом, но ассистенты арбитра на ВАР углядели нарушение в атаке и отменили взятие ворот.
Во втором тайме куда активнее были футболисты "Локомотива". Подшефные Марко Николича имели несколько опасных моментов, а помочь им забить могло удаление Ордеца. Однако обошлось без забитых мячей.
Этот результат, с учётом победы "Рубина" в параллельном матче, оставил "Динамо" без еврокубков на следующий сезон, а "Локомотив" сравнялся по очкам со "Спартаком" и вышел на второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Однако красно-белые имеют матч в запасе.
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